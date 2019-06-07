ЕР предложила оценивать эффективность губернаторов по цифровизации региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Секретарь генсовета ЕР, председатель Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак предложил дополнить критерии эффективности губернаторов уровнем развития цифровой экономики региона.

"Цифровизация не может быть ради цифровизации. Она должна быть только ради людей, ради повышения качества жизни наших граждан. Исходя из этого есть предложение дополнить перечень ключевых показателей эффективности губернаторов показателем по развитию цифровой экономики региона", – заявил Турчак по итогам панельной дискуссии ПМЭФ, посвященной цифровому развитию регионов.

В пресс-службе "Единой России" напомнили, что на данный момент оценка эффективности работы высших должностных лиц регионов проводится по 15 критериям: уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, численность СМП и индивидуальных предпринимателей, производительность труда в несырьевых секторах, уровень реальной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов), уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды, уровень образования и доля автомобильных дорог.

Панельная дискуссия "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы" состоялась 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Ключевой темой обсуждения стала оценка успешности развития цифровой экономики субъектов РФ, а также критерии и методология составления рейтинга цифровизации регионов.