Путин назвал Зеленского хорошим актером

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ.

"Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, — он хороший актер. <…> Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа — "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества". Владимир Путин

Путин напомнил, что для занятия государственными делами нужно обладать опытом и знаниями, нужно видеть главные проблемы и находить инструменты их решения.

Глава государства подчеркнул, что не отказывался от контактов с Зеленским, от встречи, но ему этого никто не предлагал. Он также объяснил, почему не поздравил коллегу с победой на выборах.

"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Он отметил, что новый украинский президент пока никак не проявил себя на посту, но его высказывания во время предвыборной кампании и после победы отличаются.

Также глава государства должен уметь собрать в единую команду думающих людей и выстроить отношения с ними, поверить в них и позволить им свободно мыслить и предлагать решения, добавил российский лидер.

По его словам, важно также объяснять миллионам людей свои мотивы при принятии решений и иметь мужество брать на себя ответственность за их последствия.

"Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Ну опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное, это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть, но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил", — заключил президент России.