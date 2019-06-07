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РИА Новости

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Вчера, 20:55
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ.

"Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, — он хороший актер. <…> Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа — "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества".

Владимир Путин
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Путин напомнил, что для занятия государственными делами нужно обладать опытом и знаниями, нужно видеть главные проблемы и находить инструменты их решения.
Глава государства подчеркнул, что не отказывался от контактов с Зеленским, от встречи, но ему этого никто не предлагал. Он также объяснил, почему не поздравил коллегу с победой на выборах.
"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Он отметил, что новый украинский президент пока никак не проявил себя на посту, но его высказывания во время предвыборной кампании и после победы отличаются.
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Также глава государства должен уметь собрать в единую команду думающих людей и выстроить отношения с ними, поверить в них и позволить им свободно мыслить и предлагать решения, добавил российский лидер.
По его словам, важно также объяснять миллионам людей свои мотивы при принятии решений и иметь мужество брать на себя ответственность за их последствия.
"Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Ну опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное, это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть, но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил", — заключил президент России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Как поет, только мы что-то со знающим нужные качества человеком скоро будем сидеть на хлебе и воде, вот так незадача.
7 июня, 23:45
Fiamma .
44301115
Забавно то, что наш тоже давно выступает перед народом как актёр, а не как глава государства. Многие до сих пор не разобрались и верят. )))
8 июня, 00:45
Ирина Скаурус
36201110
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