Рогозин рассказал о взаимодействии с Китаем по станции на Луне

"Когда китайским коллегам необходимо было реализовать космическую программу, в том числе китайский аппарат, который работает на обратной стороне (Луны), необходимо было получить от Российской Федерации РИТЭГи (радиоизотопные термоэлектрические генераторы - ред.)", - сказал Рогозин на панельной сессии "Космическая экономика: потенциал взаимодействия государства и бизнеса" на Петербургском международном экономическом форуме.

"(Благодаря этому) Россия получила определенные возможности более углубленного взаимодействия (с Китаем) в атомной сфере... А китайская космическая программа получила то, без чего она не могла бы реализовать этот удивительно красивый проект работы на обратной стороне Луны. Подчеркну - на российских РИТЭГах", - добавил он.