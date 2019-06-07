Глав десяти отделов украинской полиции отстранили от работы

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Десять начальников отделов полиции на Украине отстранили от исполнения обязанностей по результатам проверок о ненадлежащем поведении правоохранителей вне службы, сообщила в пятницу пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают правоохранителей, поручил проверить все заявления граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы.
"По результатам проверок территориальных подразделений десять начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей… По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник он умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.