Глав десяти отделов украинской полиции отстранили от работы

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Десять начальников отделов полиции на Украине отстранили от исполнения обязанностей по результатам проверок о ненадлежащем поведении правоохранителей вне службы, сообщила в пятницу пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают правоохранителей, поручил проверить все заявления граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы.

"По результатам проверок территориальных подразделений десять начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей… По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.