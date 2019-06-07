Журфак МГУ перенес встречу выпускников из-за кори

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова перенесли день встречи выпускников с целью предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МГУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.

В МГУ рассказали, что 7 июня было получено предписание Роспотребнадзора о запрете на проведение культурно-массовых мероприятий в зданиях на Моховой с целью предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МГУ.

"В этой связи было принято решение о переносе торжественной части Дня выпускников на другую дату. Но мы ждём наших выпускников во дворе факультета, где для них организован традиционный "Джаз на Моховой", для неформального общения",- рассказали в университете.

В вузе добавили, что сведений о заболевших студентах и сотрудниках факультета нет.