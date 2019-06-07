Пострадавшим из-за ЧП на "Дружбе" предложат частичную компенсацию ущерба

"Проблем в связи с "Дружбой" для потребителей нет, будут решаться вопросы частичной компенсации тех расходов, которые, возможно, кто понёс, и это будет компенсация за счёт компании "Транснефть", - сказал министр.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.