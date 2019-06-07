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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Пострадавшим из-за ЧП на "Дружбе" предложат частичную компенсацию ущерба

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Потребителям нефти, которых затронула ситуация с "Дружбой", будут предложены коммерчески выгодные условия, чтобы частично компенсировать ущерб, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалам НТВ и "Россия 24" на полях ПМЭФ.
"Проблем в связи с "Дружбой" для потребителей нет, будут решаться вопросы частичной компенсации тех расходов, которые, возможно, кто понёс, и это будет компенсация за счёт компании "Транснефть", - сказал министр.
"То, что находится на территории России в хранилищах - это не подлежит компенсации, "Транснефть" будет самостоятельно решать вопрос ... А тот объем, который остался у покупателя - по нему будут предложены коммерчески выгодные условия, с тем, чтобы компенсировать часть ущерба, который понесли наши контрагенты", - уточнил позже Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
Вчера, 14:31
Новак обсудил с министром энергетики ФРГ ситуацию с нефтепроводом "Дружба"
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумТранснефтьАлександр НовакРоссия
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