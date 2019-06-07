Костин: в расчетах с Китаем надо уходить от доллара

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Китай является для российских компаний естественным партнером с точки зрения привлечения инвестиций, особенно в условиях экономического давления на обе страны со стороны США, считает президент-председатель правления . Китай является для российских компаний естественным партнером с точки зрения привлечения инвестиций, особенно в условиях экономического давления на обе страны со стороны США, считает президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Мы не ставим вопрос таким образом, что китайские инвестиции – это замена западным инвестициям. Мы хотели бы работать и с теми, и с другими. Но просто геополитическая ситуация сложилась сейчас таким образом, что мы все больше и больше смотрим на другие источники инвестиций, и, конечно, Китай в этом плане для нас – естественный партнер. Ведь мы соседи, и Китай – это крупная страна, которая готова инвестировать капитал", – сказал Костин в пятницу в интервью китайскому телеканалу CGTN на полях ПМЭФ.

Он добавил, что у банка намечается участие в ряде крупных инфраструктурных проектов по строительству аэропортов и дорог.

"И мы знаем, что китайские компании очень заинтересованы выступить не только партнером по строительству этих проектов, но инвестором, например, в рамках проектов государственно-частного партнерства. Так что это очень важная сфера, в которую китайские компании могли бы инвестировать средства в России, и это, кстати говоря, очень выгодное вложение средств", - сказал Костин.

В ответ на вопрос, не мешает ли развитию двусторонних экономических отношений высокая доля долларовых расчетов в торговле между Россией и Китаем, глава ВТБ призвал находить новые способы использования национальных валют в расчетах.

"На мой взгляд, и то, что происходит в российско-американских отношениях – например, американские санкции против российского финансового сектора и российских компаний, и то, что происходит в отношениях между США и Китаем – арест топ-менеджера Huawei, меры, предпринятые американскими властями против этой компании и против китайских экспортеров, – все это показывает, что нам нужно защищать наши компании от влияния доллара", - пояснил Костин.

Он напомнил, что взаимный торговый оборот РФ И КНР составляет 108 миллиардов долларов, и существует программа по его увеличению.