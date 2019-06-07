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РИА Новости

Костин: в расчетах с Китаем надо уходить от доллара

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Костин
Андрей Костин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Китай является для российских компаний естественным партнером с точки зрения привлечения инвестиций, особенно в условиях экономического давления на обе страны со стороны США, считает президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Мы не ставим вопрос таким образом, что китайские инвестиции – это замена западным инвестициям. Мы хотели бы работать и с теми, и с другими. Но просто геополитическая ситуация сложилась сейчас таким образом, что мы все больше и больше смотрим на другие источники инвестиций, и, конечно, Китай в этом плане для нас – естественный партнер. Ведь мы соседи, и Китай – это крупная страна, которая готова инвестировать капитал", – сказал Костин в пятницу в интервью китайскому телеканалу CGTN на полях ПМЭФ.

Он добавил, что у банка намечается участие в ряде крупных инфраструктурных проектов по строительству аэропортов и дорог.
"И мы знаем, что китайские компании очень заинтересованы выступить не только партнером по строительству этих проектов, но инвестором, например, в рамках проектов государственно-частного партнерства. Так что это очень важная сфера, в которую китайские компании могли бы инвестировать средства в России, и это, кстати говоря, очень выгодное вложение средств", - сказал Костин.
В ответ на вопрос, не мешает ли развитию двусторонних экономических отношений высокая доля долларовых расчетов в торговле между Россией и Китаем, глава ВТБ призвал находить новые способы использования национальных валют в расчетах.
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"На мой взгляд, и то, что происходит в российско-американских отношениях – например, американские санкции против российского финансового сектора и российских компаний, и то, что происходит в отношениях между США и Китаем – арест топ-менеджера Huawei, меры, предпринятые американскими властями против этой компании и против китайских экспортеров, – все это показывает, что нам нужно защищать наши компании от влияния доллара", - пояснил Костин.
Он напомнил, что взаимный торговый оборот РФ И КНР составляет 108 миллиардов долларов, и существует программа по его увеличению.
"Безусловно, в наших взаимных расчетах мы могли бы существенно больше использовать юань и рубль. Режим санкций не затрагивает платежи и расчеты; он ограничивает только капиталовложения и долгосрочные кредиты. Поэтому я думаю, что нам надо больше работать с китайскими банками. Если мы начнем более тесно сотрудничать, мы непременно найдем больше способов использования наших национальных валют", - заключил Костин.
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ВТБАндрей Костин (банкир)Новости компаний - Экономика
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