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РИА Новости
Оренбургская область

Оренбуржье планирует запустить проект по глубокой переработке нефти

Вчера, 20:18
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Оренбургская область в августе этого года планирует запустить проект, связанный с глубокой переработкой нефти, сообщил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) временно исполняющий обязанности губернатора региона Денис Паслер.
По его словам, на форуме он обсудил вопросы по развитию машиностроения в регионе, в частности провел встречи с представителями завода "Уралмаш" и "Газпромбанком".

"Получилось обсудить массу вопросов, которые уже в работе. Сегодня мы делаем все, чтобы реанимировать имеющиеся предприятия. Все движется пусть не быстро, но абсолютно уверенно. Предприятия мы постепенно приведём с рабочее состояние", - сказал врио губернатора.

Он добавил, что для привлечения инвестиций сначала необходимо разобраться в специфике региона.
"Важно осознать преимущества своего региона, потому что ты конкурируешь по сути внутри страны с другими субъектами, и это абсолютно нормально. Понимание геополитических, исторических особенностей, связанных с ресурсной и научной базой или климатом дает преимущество и понимание куда идти за инвестициями и с кем работать. Привлекать инвестиции можно и нужно, но сначала мы должны разобраться и понять наши преимущества, чтобы не бегать по кругу", - отметил Паслер.
6 июня, 13:00
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