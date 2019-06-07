Оренбуржье планирует запустить проект по глубокой переработке нефти

По его словам, на форуме он обсудил вопросы по развитию машиностроения в регионе, в частности провел встречи с представителями завода "Уралмаш" и "Газпромбанком".

"Получилось обсудить массу вопросов, которые уже в работе. Сегодня мы делаем все, чтобы реанимировать имеющиеся предприятия. Все движется пусть не быстро, но абсолютно уверенно. Предприятия мы постепенно приведём с рабочее состояние", - сказал врио губернатора.

"Важно осознать преимущества своего региона, потому что ты конкурируешь по сути внутри страны с другими субъектами, и это абсолютно нормально. Понимание геополитических, исторических особенностей, связанных с ресурсной и научной базой или климатом дает преимущество и понимание куда идти за инвестициями и с кем работать. Привлекать инвестиции можно и нужно, но сначала мы должны разобраться и понять наши преимущества, чтобы не бегать по кругу", - отметил Паслер.