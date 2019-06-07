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РИА Новости
Культура

Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев на сериал

Вчера, 20:18
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сценарист мини-сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин оказался удивлен отзывами на шоу в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.
В частности, создатель проекта переживал насчет того, как "Чернобыль" воспримут в России, Белоруссии и на Украине. Он отметил, что реакция подавляющего большинства зрителей была "невероятно лестной".
Кадр из мини-сериала Чернобыль
6 июня, 22:11
На Украине назвали причину съемок сериала "Чернобыль" за пределами страны
"Они признают, что мы создавали сериал с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались передать детали верно. Думаю, с их точки зрения, западное производство чаще всего либо не может, либо не пытается этого сделать", — поделился с журналистами Мазин.
Он также отметил, что не ожидал мощной реакции со стороны представителей политических кругов. При этом, по словам сценариста, некоторые из них "упустили суть" сериала.
"Мы стремимся показать нечто более глобальное и человечное, чем хорошую и плохую сторону чего-либо", — пояснил Мазин.
"Чернобыль" рассказывает о событиях крупнейшей техногенной катастрофы XX века — аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Сериал вышел на американском телеканале HBO в мае этого года. По оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на сегодняшний день проект является самым популярным телешоу в истории.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
30 мая, 15:25
"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофе. Комментарий кинопродюсера Американо-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.
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КультураHBOРоссияСШАУкраина
Популярные комментарии
прекрасный сериал а вот то что сейчас выпустит Россия НТВ про Чернобыль про агентов ЦРУ и злых бендеровцев которые взорвали станцию ни в одни ворота не влазят
7 июня, 20:34
Анна Григорович
31000450
Медведей бы ещё с гармошкой на велосипеде снял, а потом удивлялся.
7 июня, 20:42
vvab6
17200213
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