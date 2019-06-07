Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев на сериал

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сценарист мини-сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин оказался удивлен отзывами на шоу в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Об этом он заявил в интервью Сценарист мини-сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин оказался удивлен отзывами на шоу в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter

В частности, создатель проекта переживал насчет того, как "Чернобыль" воспримут в России, Белоруссии и на Украине. Он отметил, что реакция подавляющего большинства зрителей была "невероятно лестной".

"Они признают, что мы создавали сериал с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались передать детали верно. Думаю, с их точки зрения, западное производство чаще всего либо не может, либо не пытается этого сделать", — поделился с журналистами Мазин.

Он также отметил, что не ожидал мощной реакции со стороны представителей политических кругов. При этом, по словам сценариста, некоторые из них "упустили суть" сериала.

"Мы стремимся показать нечто более глобальное и человечное, чем хорошую и плохую сторону чего-либо", — пояснил Мазин.