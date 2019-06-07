МЧС предупредило о сильной жаре в Москве на выходных

Девушка на Крымской набережной в Москве

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве, спасатели призывают жителей столицы к осторожности из-за погоды в ближайшие выходные.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 8 июня местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 31 - плюс 33 градуса", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим МЧС рекомендует использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и избегать перегрева на солнце.