Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери

ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости, Мария Табак. Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.

В дипмиссии сообщили, что издание выпустило уточнение к публикации от 16 апреля. Теперь газета утверждает, что президенту США Дональду Трампу тогда продемонстрировали фотографии не детей и уток, пострадавших от химического отравления в Солсбери, а не связанные с этим инцидентом "фотографии, иллюстрирующие последствия химических отравлений".

"Отдадим должное The New York Times. Очевидно, в газете осознали, что распространение откровенных фальшивок вредит репутации издания. Что касается существа вопроса, то и в новой версии руководство американских спецслужб предстает в весьма неприглядном свете", — говорится в заявлении посольства. Подчеркивается, что манипулирование политическим руководством и мировым общественным мнением давно превратилось в один из их излюбленных приемов.

В дипмиссии напомнили, что в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл показывал в Совете Безопасности ООН не образцы сибирской язвы, найденные в Ираке, а пробирку, которая выглядит как пробирка со спорами сибирской язвы.

"Для иллюстрации так называемых химических атак в Сирии по телевидению показывают ролики (снятые "Белыми касками" на деньги западных правительств), где фигурируют не реально пострадавшие дети, а просто дети, которые выглядят так, как могут выглядеть дети, пострадавшие от химоружия. Вот и в нынешнем случае Дональду Трампу показали не фотографии уток, погибших от отравления в Солсбери, а просто птиц, которые выглядят, как птицы, отравленные химическим веществом", — отмечает посольство.

Как отметили в дипмиссии, эти случаи складываются в "прискорбную картину особенностей принятия крупнейших политических решений в эпоху "фейк-ньюс", "постправды" и "гибридной безопасности".

Инцидент в Солсбери

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.