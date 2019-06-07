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РИА Новости
Медиавойны

Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери

Вчера, 20:04
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости, Мария Табак. Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
В дипмиссии сообщили, что издание выпустило уточнение к публикации от 16 апреля. Теперь газета утверждает, что президенту США Дональду Трампу тогда продемонстрировали фотографии не детей и уток, пострадавших от химического отравления в Солсбери, а не связанные с этим инцидентом "фотографии, иллюстрирующие последствия химических отравлений".
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"Отдадим должное The New York Times. Очевидно, в газете осознали, что распространение откровенных фальшивок вредит репутации издания. Что касается существа вопроса, то и в новой версии руководство американских спецслужб предстает в весьма неприглядном свете", — говорится в заявлении посольства. Подчеркивается, что манипулирование политическим руководством и мировым общественным мнением давно превратилось в один из их излюбленных приемов.
В дипмиссии напомнили, что в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл показывал в Совете Безопасности ООН не образцы сибирской язвы, найденные в Ираке, а пробирку, которая выглядит как пробирка со спорами сибирской язвы.
"Для иллюстрации так называемых химических атак в Сирии по телевидению показывают ролики (снятые "Белыми касками" на деньги западных правительств), где фигурируют не реально пострадавшие дети, а просто дети, которые выглядят так, как могут выглядеть дети, пострадавшие от химоружия. Вот и в нынешнем случае Дональду Трампу показали не фотографии уток, погибших от отравления в Солсбери, а просто птиц, которые выглядят, как птицы, отравленные химическим веществом", — отмечает посольство.
Как отметили в дипмиссии, эти случаи складываются в "прискорбную картину особенностей принятия крупнейших политических решений в эпоху "фейк-ньюс", "постправды" и "гибридной безопасности".
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Власть должна реагировать на "фейк ньюс", заявил Медведев

Инцидент в Солсбери

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон обвинил Москву в нападении.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России.
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МедиавойныДональд ТрампВеликобританияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Жаль, что Трампу невозможно показать фото миллионов индейцев, умерших от оспы от зараженных одеял, подсунутых английскими и американскими колонизаторами.
7 июня, 21:01
sizif8
2400010
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