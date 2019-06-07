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РИА Новости

В Раде подсчитали сумму невыплаченных пенсий жителям Донбасса

Вчера, 19:59
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская заявила, что Пенсионный фонд Украины должен жителям Донбасса более 50 миллиардов гривен (более 1,8 миллиарда долларов).

"Они искусственным путем лишают переселенцев пенсий и искусственно блокируют выплату пенсий людям, проживающим на неконтролируемой территории. <…> Эти деньги просто отсутствуют в бюджете Пенсионного фонда, его довели до преддефолтного состояния", — заявила Королевская в эфире телеканала "112. Украина".

В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде". С территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и тюрьмы.
Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014-го.
В апреле 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
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Vladimir Kazakov
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