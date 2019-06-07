В Раде подсчитали сумму невыплаченных пенсий жителям Донбасса

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская заявила, что Пенсионный фонд Украины должен жителям Донбасса более 50 миллиардов гривен (более 1,8 миллиарда долларов).

"Они искусственным путем лишают переселенцев пенсий и искусственно блокируют выплату пенсий людям, проживающим на неконтролируемой территории. <…> Эти деньги просто отсутствуют в бюджете Пенсионного фонда, его довели до преддефолтного состояния", — заявила Королевская в эфире телеканала " 112. Украина ".

В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде". С территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и тюрьмы.

Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014-го.