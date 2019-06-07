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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии

Вчера, 19:52
3900
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Глава государства подчеркнул, что речи об объединении "нет и быть не может". Он пояснил, что "история сложилась таким образом".

"По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", — отметил президент.

Вместе с тем он напомнил, что у Москвы и Минска есть план строительства Союзного государства. По мнению Путина, люди в этом заинтересованы.
Президент подчеркнул, что многое в этом направлении уже сделано, в том числе и в соцсфере.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 17:47
О торговых войнах, санкциях и Зеленском: ключевые заявления Путина на ПМЭФ
"Имею в виду,трудовые права, свободное передвижение и так далее, в чем-то ЕврАзЭс обогнало уже наше Союзное государство", — пояснил Путин.
Однако президент указал на то, что из договора о Союзном государстве исполнено еще не все. По его словам, он обсуждал эту тему со своим коллегой Александром Лукашенко.

Позиция Минска

Белорусский лидер не раз обращал внимание на то, что суверенитет для его государства крайне важен.
​В марте он заявлял, что у Москвы нет намерений "поглотить" Белоруссию. По словам Лукашенко, если вынести на обсуждение вопрос о включении белорусской территории в состав России, то белорусы будут против такого развития событий.
"Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире", — заявил глава государства.
Он отметил, что власти России и Белоруссии не работают ни над какими "закулисными схемами" по объединению.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
ПМЭФ-2019: золотой Aurus, очки дополненной реальности и робот Пифагор
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".

Участники Петербургского международного экономического форума 2019
1 из 18

Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.

На церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
2 из 18

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
3 из 18

Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий на стенде МИА Россия сегодня
4 из 18

Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.

На Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
5 из 18

На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на Петербургском международном экономическом форуме 2019
6 из 18

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.

Участница Петербургского международного экономического форума 2019 тестирует шлем виртуальной реальности HTC Vive VR.
7 из 18

Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.

Участницы Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) у стенда химической компании ЕвроХим
8 из 18

Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.

Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Роскосмос и ПАО Сбербанк России на ПМЭФ-2019
9 из 18

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.

Российский автомобиль представительского класса Аurus Senat на площадке проведения Петербургского международного экономического форума 2019
10 из 18

На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.

Герой РФ, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в радиорубке Sputnik в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).
11 из 18

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.

Стенд компаний Уралхим и Уралкалий, выступающих партнерами на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
12 из 18

"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.

Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай (слева) и управляющий партнер АФК Система Артем Сиразутдинов после подписания соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
13 из 18

Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
14 из 18

Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
15 из 18

Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.

Участница Петербургского международного экономического форума 2019 тестирует АК-202
16 из 18

Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.

Петербургский международный экономический форум. День второй
17 из 18

Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин с VR очками на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
18 из 18

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
1 из 18

Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 18

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 18

Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 18

Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
5 из 18

На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 18

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 18

Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 18

Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 18

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 18

На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 18

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
12 из 18

"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 18

Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 18

Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
15 из 18

Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
16 из 18

Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
17 из 18

Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 18

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
20104019
Обсудить 6
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинБелоруссияРоссияСанкт-Петербург
Популярные комментарии
Нужно поскорее возвращать Белоруссию в родную гавань, а после и всю Прибалтику.
7 июня, 20:25
Можем Повторить
230008
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