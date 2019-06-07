Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что речи об объединении "нет и быть не может". Он пояснил, что "история сложилась таким образом".

"По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", — отметил президент.

Вместе с тем он напомнил, что у Москвы и Минска есть план строительства Союзного государства. По мнению Путина, люди в этом заинтересованы.

Президент подчеркнул, что многое в этом направлении уже сделано, в том числе и в соцсфере.

"Имею в виду,трудовые права, свободное передвижение и так далее, в чем-то ЕврАзЭс обогнало уже наше Союзное государство", — пояснил Путин.

Однако президент указал на то, что из договора о Союзном государстве исполнено еще не все. По его словам, он обсуждал эту тему со своим коллегой Александром Лукашенко.

Позиция Минска

Белорусский лидер не раз обращал внимание на то, что суверенитет для его государства крайне важен.

​В марте он заявлял, что у Москвы нет намерений "поглотить" Белоруссию. По словам Лукашенко, если вынести на обсуждение вопрос о включении белорусской территории в состав России, то белорусы будут против такого развития событий.

"Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире", — заявил глава государства.

Он отметил, что власти России и Белоруссии не работают ни над какими "закулисными схемами" по объединению.