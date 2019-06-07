Семья Алибасова подает в суд на производителя "Крота"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Родные Бари Алибасова планируют подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". Об этом рассказал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

По его словам, супруга артиста Лидия Федосеева-Шукшина готовит иск к ООО "АМС Медиа" — производителю жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка".

Как пояснил Горжанкин, семью Алибасова возмутила схожесть бутылки с чистящим средством с упаковкой от питьевого йогурта, а также отсутствие дополнительного фиксатора на крышке, что привело к печальным последствиям. Истцы надеются, что тем самым "смогут уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей".

Что произошло с Алибасовым

Четвертого июня, за два дня до 72-летия, продюсера экстренно госпитализировали с серьезными ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Врачи ввели его в медикаментозный сон.

Оказалось, что Алибасов случайно выпил чистящее средство. Плохо видящий продюсер был без очков и принял яркую бутылку "Крота" за напиток. Так как на крышке не было дополнительного фиксатора, а само чистящее средство не обладает резким химическим запахом, он сделал глоток и только потом понял, что перепутал бутылки.

Он позвонил помощнику, тот вызвал скорую. Врачи увезли пострадавшего в НИИ имени Склифосовского.

Слухи о смерти и "репетиция" похорон

Сразу после сообщения о госпитализации в СМИ стали появляться публикации об ухудшении состояния пациента и даже его смерти. Однако как пояснили РИА Новости представители Алибасова, его ввели в медикаментозный сон на двое суток. Состояние остается тяжелым, но стабильным. Дышит он самостоятельно.

Врачи пока не делают прогнозов, но в любом случае выпишут продюсера не раньше, чем через месяц. Принимать пищу он сможет, скорее всего, через 21 день — за это время должны затянуться язвы.

Тем временем, адвокат Алибасова Сергей Жорин опубликовал фотографию с черным гробом, вокруг которого стоят участники группы "На-На". Он пояснил, что семь лет назад продюсер "отрепетировал свои похороны".