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РИА Новости

Семья Алибасова подает в суд на производителя "Крота"

Вчера, 19:52
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Родные Бари Алибасова планируют подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". Об этом рассказал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
По его словам, супруга артиста Лидия Федосеева-Шукшина готовит иск к ООО "АМС Медиа" — производителю жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка".
Как пояснил Горжанкин, семью Алибасова возмутила схожесть бутылки с чистящим средством с упаковкой от питьевого йогурта, а также отсутствие дополнительного фиксатора на крышке, что привело к печальным последствиям. Истцы надеются, что тем самым "смогут уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей".
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Что произошло с Алибасовым

Четвертого июня, за два дня до 72-летия, продюсера экстренно госпитализировали с серьезными ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Врачи ввели его в медикаментозный сон.
Оказалось, что Алибасов случайно выпил чистящее средство. Плохо видящий продюсер был без очков и принял яркую бутылку "Крота" за напиток. Так как на крышке не было дополнительного фиксатора, а само чистящее средство не обладает резким химическим запахом, он сделал глоток и только потом понял, что перепутал бутылки.
Он позвонил помощнику, тот вызвал скорую. Врачи увезли пострадавшего в НИИ имени Склифосовского.
Бари Алибасов
6 июня, 15:11
Левкин о случившемся с Алибасовым: у меня одна только версияСостояние продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице с внутренними ожогами ‒ стабильно тяжелое. Пока врачи не решили, нужна ли операция, рассказал в интервью радио Sputnik экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин.

Слухи о смерти и "репетиция" похорон

Сразу после сообщения о госпитализации в СМИ стали появляться публикации об ухудшении состояния пациента и даже его смерти. Однако как пояснили РИА Новости представители Алибасова, его ввели в медикаментозный сон на двое суток. Состояние остается тяжелым, но стабильным. Дышит он самостоятельно.
Врачи пока не делают прогнозов, но в любом случае выпишут продюсера не раньше, чем через месяц. Принимать пищу он сможет, скорее всего, через 21 день — за это время должны затянуться язвы.
Бари Алибасов
Вчера, 19:41
Пиар-директор Алибасова рассказал о его состоянии
Тем временем, адвокат Алибасова Сергей Жорин опубликовал фотографию с черным гробом, вокруг которого стоят участники группы "На-На". Он пояснил, что семь лет назад продюсер "отрепетировал свои похороны".
"Мой пост был для того, чтобы поддержать Бари Алибасова. У него вчера был день рождения, когда он выйдет из медикаментозного сна, он прочитает и посмеется, это поднимет ему настроение", — пояснил свой пост адвокат.
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Бари АлибасовШоу-бизнесЛидия Федосеева-Шукшина
Популярные комментарии
Может надо просто меньше пить?
7 июня, 20:43
ВКВалерий Ковалев
9231003
Ерунда какая. На какой же йогурт похожа вонючка для труб?
7 июня, 20:29
Ekaterin
8630002
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