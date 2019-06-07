Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста "Медузы"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддерживает идею, что журналистское сообщество должно взять ситуацию с задержанием сотрудника издания "Медуза" Ивана Голунова на свой контроль.

Она подчеркнула, что не знакома с журналистом, выражает личное мнение, а компетентные комментарии по этой теме должны даваться по линии правоохранительных органов.

"Я, например, поддерживаю ту идею, которую озвучил Андрей Медведев, корреспондент ВГТРК, что профессиональное журналистское сообщество должно взять эту ситуацию на контроль. Мне кажется, это вообще то, что всегда должно происходить, и в этом случае это тоже очень правильное и своевременное предложение, которое должно быть реализовано", - заявила Захарова журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос, не скажется ли это на образе России за рубежом, она подчеркнула, что "это вопрос судьбы человека, а не образа, имиджа или еще чего-то. Вопрос к разбирательству в судьбе конкретного человека. Вот это самое главное, что сейчас должно быть".

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.