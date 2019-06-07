Пятьдесят пять человек выдвинули кандидатуры на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пятьдесят пять человек выдвинули свои кандидатуры на предстоящие выборы в Мосгордуму, все они самовыдвиженцы, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской городской избирательной комиссии.

В списке значатся действующие депутаты - Лариса Картавцева, Евгений Герасимов, Сергей Зверев, Людмила Гусева, Александр Семенников, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Антон Молев, Степан Орлов, Кирилл Щитов, а также действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно опубликованным данным, свою кандидатуру выдвинул секретарь бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов.

Также на выборы выдвигаются депутат Тимирязевского района Юлия Галямина и депутат района Зюзино Константин Янкаускас, оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Милов и Любовь Соболь.