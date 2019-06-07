Пиар-директор Алибасова рассказал о его состоянии

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Состояние продюсера Бари Алибасова осталось прежним, он находится в медикаментозном сне без признаков ухудшения самочувствия, заявил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Пока без изменений. Хуже не стало, Бари Каримович дышит самостоятельно, без аппаратов", - сообщил собеседник.

Жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина подтвердила РИА Новости в пятницу вечером, что новой информации о самочувствии продюсера нет. "Он спит", - сказала она.