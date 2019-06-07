Турчак анонсировал принятие 70 проектов для развития цифровой экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Для развития цифровой экономики будет принято порядка 70 законопроектов, включая проекты по электронно-цифровой подписи, цифровом профиле граждан и электронной трудовой книжке, заявил вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Самая главная проблема, которую мы видим как законодатели, - это отсутствие зачастую четко сформулированной законодательной базы, мы здесь в начале пути. И те завалы законодательные, которые образовались, у нас на сегодняшний день порядка 70 законопроектов, (которые) мы должны принять, из которых чуть более десятка находятся в высокой степени готовности, на выходе из правительства. Вот это, наверное, задача номер один", - сказал Турчак на панельной дискуссии, посвященной цифровому развитию регионов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сенатор отметил, что первый пакет законопроектов, который будет внесен в ближайшее время в Госдуму, будет включать проекты по электронно-цифровой подписи, цифровом профиле граждан и электронной трудовой книжке.

Политик добавил, что рейтинг цифровизации регионов поможет повысить качество управления нацпроектом "Цифровая экономика". По словам Турчака, Совет по развитию цифровой экономики вместе с министерством цифрового развития представят соответствующий рейтинг к осени. Секретарь генсовета ЕР подчеркнул, что рейтинг даст региональным властям возможность "сформировать карту сильных и слабых сторон" каждого субъекта РФ.

"Под эффектами от цифровизации мы понимаем, например, вклад цифровизации в валовой региональный продукт, динамику инвестиций в проекты цифровизации, новые рабочие места и многое другое, и самый главный эффект – удовлетворенность потребителей цифровой экономики. Поэтому именно это будет поставлено во главу нашего рейтинга", – добавил вице-спикер СФ.

По его словам, среди претендентов на лидерство в рейтинге - республика Татарстан и Московская область. Турчак подчеркнул, что отдельно будут выделены регионы, успешные в определенных направлениях: например, в формировании спроса на цифровизацию у населения (так называемые "регионы-маркетологи"), или "регионы-инженеры", которые "не до конца понимают, как расходовать средства", но имеют "ряд лучших практик по законодательным инициативам поддержки разработчиков IT-сервисов".