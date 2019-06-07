Депутат опасается, что дело против журналиста "Медузы" могли сфабриковать

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, телеведущий Евгений Примаков (ЕР) опасается, что уголовное дело против журналиста "Медузы" Ивана Голунова могло быть сфабриковано, и призывает провести тщательное расследование.
"У меня, как и у многих коллег по Союзу журналистов, есть веские сомнения и опасения, что дело Голунова может быть сфабриковано. Поэтому нам нужно очень тщательное расследование, под присмотром генпрокурора, под контролем общества", - написал Примаков в своем Telegram-канале.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в столичном главке МВД. В полиции также сообщали, что Голунов прошел медицинское освидетельствование, но отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы, которая определяет, прикасался ли человек к наркотикам.
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы". Обращения в прокуратуру и московский главк МВД с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил президентский совет по правам человека.
Расследование дела Голунова взял на личный контроль начальник управления МВД по Москве Олег Баранов.