Депутат опасается, что дело против журналиста "Медузы" могли сфабриковать

"У меня, как и у многих коллег по Союзу журналистов, есть веские сомнения и опасения, что дело Голунова может быть сфабриковано. Поэтому нам нужно очень тщательное расследование, под присмотром генпрокурора, под контролем общества", - написал Примаков в своем Telegram-канале.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в столичном главке МВД. В полиции также сообщали, что Голунов прошел медицинское освидетельствование, но отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы, которая определяет, прикасался ли человек к наркотикам.