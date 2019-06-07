Президент Молдавии может распустить парламент 10 июня

КИШИНЕВ 7 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии постановил, что президент может распустить парламент, если в течение трех месяцев с момента признания мандатов депутатов не было создано коалиции и правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее обратился в Конституционный суд, чтобы определить возможную дату роспуска парламента в случае, если депутаты не смогут договориться о формировании коалиции.

"Срок в три месяца (90 дней), в течение которого новый парламент должен сформировать правительство, отсчитывается со дня признания мандатов депутатов", - говорится в решении КС.