Рябков сомневается, что США намерены вернуться к соблюдению ДРСМД

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тема ДРСМД не будет приоритетной на консультациях с США 12 июня в Праге, у России есть глубокие сомнения, что Штаты намерены вернуться к соблюдению договора, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если американцы готовы вернуться к исполнению своих обязательств в рамках этого договора, тогда, конечно, это станет центральной темой консультаций. Но у меня глубокие сомнения, что США готовы вернуться к исполнению ДРСМД", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли вопрос ДРСМД главным на теме встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон 12 июня.
Ранее госдеп заявил, что Томпсон встретится с Рябковым в Праге на следующей неделе для обсуждения стратегического диалога. Замглавы российского МИД подтвердил, что встреча пройдет в Праге 12 июня.
"Они вышли из него (из ДРСМД - ред.), потому что он связывал им руки", - напомнил Рябков.
Он ответил, что договор мешал США заниматься разработкой "и, наверное, со временем развертыванием соответствующих наземных систем, поскольку такой потенциал у других стран в последние годы развивался очень динамично".
"И ДРСМД становился все большей обузой. Именно по этой причине США из него вышли. Если сейчас вдруг, по какой-то неведомой мне причине заявят другую позицию, то тогда эта тема станет центральной (12 июня). А так - нет. Она будет периферийной", - отметил замглавы МИД РФ.
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