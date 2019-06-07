Рябков сомневается, что США намерены вернуться к соблюдению ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тема ДРСМД не будет приоритетной на консультациях с США 12 июня в Праге, у России есть глубокие сомнения, что Штаты намерены вернуться к соблюдению договора, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если американцы готовы вернуться к исполнению своих обязательств в рамках этого договора, тогда, конечно, это станет центральной темой консультаций. Но у меня глубокие сомнения, что США готовы вернуться к исполнению ДРСМД", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли вопрос ДРСМД главным на теме встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон 12 июня.

Ранее госдеп заявил, что Томпсон встретится с Рябковым в Праге на следующей неделе для обсуждения стратегического диалога. Замглавы российского МИД подтвердил, что встреча пройдет в Праге 12 июня.

"Они вышли из него (из ДРСМД - ред.), потому что он связывал им руки", - напомнил Рябков.

Он ответил, что договор мешал США заниматься разработкой "и, наверное, со временем развертыванием соответствующих наземных систем, поскольку такой потенциал у других стран в последние годы развивался очень динамично".