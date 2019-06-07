Следователь отказал в экспертизе травм журналиста Голунова, заявила защита

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Адвокаты утверждают, что следствие отказалось проводить медицинскую экспертизу повреждений журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по делу о наркотиках, его осмотрит фельдшер в изоляторе. Соответствующее заявление сделал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой представляют интересы журналиста.

"Адвокат заявлял следователю ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы полученных телесных повреждений. В нем было отказано. Следователь заявил, что Голунова осмотрит фельдшер при помещении в изолятор временного содержания", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее он опубликовал фотографию Голунова со ссадинами на спине.

Из сообщения Чикова также следует, что полиция собирается оставить журналиста в изоляторе на ночь.

В московском управлении МВД ранее заявили, что Голунов прошел медицинское освидетельствование, но отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы, которая определяет, прикасался ли человек к наркотика. В полиции также заявили, что утверждения об избиении Голунова при задержании в центре столицы не соответствуют действительности.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в столичном главке МВД.