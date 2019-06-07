Власти Владимирской области хотят ввести туристический сбор в Суздале

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Владимирской области хотят инициировать введение туристического сбора в Суздале для развития города, которому скоро исполнится 1000 лет, заявил глава региона Владимир Сипягин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Празднование 1000-летия Суздаля намечено на 2024 год. Город упоминается в "Повести временных лет" в 1024 году. В начале XII века Суздаль стал центром княжества. В 1967 году он признан "городом-музеем", а в 1978 году ЮНЕСКО включило памятники города в список объектов всемирного наследия.

"Рассматриваем возможность введения в Суздале небольшого турсбора, который поможет развиваться городу", - сказал Сипягин.

Представитель администрации региона пояснила РИА Новости, что идея введения турсбора для всех отдыхающих, как иностранных, так и российских, пока находится в стадии обсуждения, решение должно быть принято на федеральном уровне.