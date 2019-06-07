Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Чубайс опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что уверен в огромном потенциале российской Арктики для ветрогенерации.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Чубайс был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

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