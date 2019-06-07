Россия намерена обсудить ДСНВ на консультациях с Томпсоном, заявил Рябков

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия намерена обсудить на консультациях с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон тему договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявив ее как один из центральных вопросов наряду с ситуацией вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и развертыванием США глобальной ПРО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее госдеп заявил, что Томпсон встретится с Рябковым в Праге на следующей неделе для обсуждения стратегического диалога. Замглавы российского МИД подтвердил, что встреча пройдёт в Праге 12 июня.

"Центральной мы бы хотели обозначить тему ДСНВ, перспективы обзорного процесса ДНЯО, ситуацию с договором ДВЗЯИ (Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.), ситуацию с перспективой появления ударных вооружений в космосе, ситуацию с неограниченным развертыванием американской глобальной системы ПРО - вот наши пункты, которые мы будем ставить в центр этой дискуссии", - сказал Рябков.