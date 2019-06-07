Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии, Венесуэле и на востоке Украины, сообщил МИД РФ.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на востоке Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Стороны подчеркнули "безальтернативность политико-дипломатических путей урегулирования этих и других кризисных ситуаций" и подтвердили приверженность укреплению принципов многосторонности и примата международного права, отмечается в сообщении.
Лавров и Гутерреш также рассмотрели перспективы повышения эффективности ООН, в частности в сфере предотвращения и урегулирования конфликтов, а также вопросы сотрудничества Москвы с организацией.
Встреча прошла в пятницу "на полях" ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.