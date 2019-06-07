Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии, Венесуэле и на востоке Украины, сообщил МИД РФ.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на востоке Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны подчеркнули "безальтернативность политико-дипломатических путей урегулирования этих и других кризисных ситуаций" и подтвердили приверженность укреплению принципов многосторонности и примата международного права, отмечается в сообщении.

Лавров и Гутерреш также рассмотрели перспективы повышения эффективности ООН, в частности в сфере предотвращения и урегулирования конфликтов, а также вопросы сотрудничества Москвы с организацией.

Встреча прошла в пятницу "на полях" ПМЭФ.