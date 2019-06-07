Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Лыткарино

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Суд арестовал 46-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Лыткарино, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обвинение предъявлено по статье "Насильственные действия сексуального характера".
По данным следствия, жертвой преступления стала подруга дочери обвиняемого. Он неоднократно насиловал девочку с июня 2018-го по январь 2019 года. Врачи выяснили, что она находится примерно на 22-й неделе беременности.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила РИА Новости, что семья девочки не состояла на учете.
Собеседница агентства уточнила, что сигнал о выявленной беременности на большом сроке у девочки 2008 года рождения с особенностями развития поступил из женской консультации.
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