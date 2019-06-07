Андрей Иванов избран главой Одинцовского городского округа

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Андрей Иванов был избран главой Одинцовского городского округа на сессии совета депутатов, прошедшей в одинцовском кампусе МГИМО. Об этом сообщил телеканал Андрей Иванов был избран главой Одинцовского городского округа на сессии совета депутатов, прошедшей в одинцовском кампусе МГИМО. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального образования.

Его кандидатуру поддержал 31 депутат из 34 присутствующих. Против проголосовали двое, один воздержался. Иванов будет возглавлять Одинцовский городской округ ближайшие пять лет.

"Я благодарю за поддержку моей кандидатуры. Отдельно хочу сказать спасибо однопартийцам из фракции “Единой России”, которые выдвинули меня в качестве кандидата на пост главы округа. И конечно, я благодарю Андрея Юрьевича Воробьева за доверие", — отметил Иванов.