В США спасли редких морских черепах, выброшенных на берег во время шторма

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В штате Техас после сильных штормов около 100 черепах, находящихся под угрозой исчезновения, оказались выброшенными на берег, . В штате Техас после сильных штормов около 100 черепах, находящихся под угрозой исчезновения, оказались выброшенными на берег, сообщает Travel and Leisure.

По информации руководства Аквариума штата Техас, выброшенными на берег оказались молодые зеленые морские черепахи, которые не могли справиться с волнами, были измучены этой борьбой и остались на мелководье у побережья Мексиканского залива.

Животные были пойманы и доставлены в Аквариум на реабилитацию.

После лечения часть черепах были выпущены в залив, остальных, после того, как они окрепнут, также планируется вернуть в естественную среду обитания.