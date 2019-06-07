Более 300 человек переселили из аварийного жилья в Клину в 2019 году

Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В городском округе Клин завершен очередной этап расселения жителей из аварийных домов в рамках государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Об этом сообщил телеканал В городском округе Клин завершен очередной этап расселения жителей из аварийных домов в рамках государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса региона Руслана Тагиева.

Всего в городском округе переселили 302 человека из 106 аварийных жилых помещений общей площадью более 3,3 тысячи квадратных метров.

С начала 2019 года благоустроенное жилье получили 239 человек, которые переехали в новостройку в Высоковске. С ними заключены договоры социального найма и мены.

Еще 67 человек получили жилье в доме на улице Физкультурной. Жителей расселили из 23 жилых помещений площадью более тысячи квадратных метров. С новоселами также заключили договоры социального найма и мены.