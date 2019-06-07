Более 300 человек переселили из аварийного жилья в Клину в 2019 году

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В городском округе Клин завершен очередной этап расселения жителей из аварийных домов в рамках государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса региона Руслана Тагиева.
Всего в городском округе переселили 302 человека из 106 аварийных жилых помещений общей площадью более 3,3 тысячи квадратных метров.
С начала 2019 года благоустроенное жилье получили 239 человек, которые переехали в новостройку в Высоковске. С ними заключены договоры социального найма и мены.
Еще 67 человек получили жилье в доме на улице Физкультурной. Жителей расселили из 23 жилых помещений площадью более тысячи квадратных метров. С новоселами также заключили договоры социального найма и мены.
В 2016–2018 годах в рамках государственной программы в городском округе Клин переселили 219 человек из 106 жилых помещений. Общая площадь составила более 4,1 тысячи квадратных метров. В 2020 году планируется переселить 269 граждан из 110 аварийных жилых помещений площадью более 5,7 тысячи квадратных метров.