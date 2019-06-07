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РИА Новости

Житель Кубани получил 24 года колонии за расстрел посетителей бильярдной

Вчера, 19:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Житель Кубани получил 24 года колонии строгого режима за стрельбу из автомата в бильярдной в 2017 году, в результате которой были убиты три человека, еще пятеро были ранены, сообщает СК РФ по Краснодарскому краю.
Отмечается, что 29-летний житель Кавказского района Магомедрасул Абдулмеджидов признан виновным по статьям "Убийство двух человек, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".
"Приговором суда Абдулмеджидову назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 29 марта 2017 года у Абдулмеджидова в станице Казанской на улице произошел конфликт с одним из мужчин по поводу небезопасной, по его мнению, манеры вождения автомобиля. На следующий день обвиняемый приехал в бильярдный клуб для урегулирования инцидента. Там у обвиняемого и группы людей возник конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения.
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Покинув бильярдную, он сел в припаркованный рядом автомобиль, где его ждали двое знакомых, одним из которых был Иван Кухтинов. От них Абдулмеджидов получил автомат и, дважды проехав мимо бильярдной, через открытое окно произвел не менее 20 выстрелов в мужчин у входа.
В результате 21-летний молодой человек был убит на месте, 34-летний и 19-летний потерпевшие позже скончались в больнице. Кроме того, пять мужчин были ранены.
Добавляется, что ранее Кухтинов признан судом виновным в незаконном обороте оружия, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также в отношении пособника, который был в момент стрельбы за рулем автомобиля, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, он объявлен в розыск.
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