Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года, соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года", - говорится в тексте указа.

Кроме того, президент поручил правительству в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии.