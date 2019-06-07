Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года, соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемую стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года", - говорится в тексте указа.
Кроме того, президент поручил правительству в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
Указ также рекомендует регионам руководствоваться положениями стратегии при деятельности в сфере охраны здоровья граждан, предусмотрев необходимые изменения в соответствующие стратегии социально-экономического развития субъектов РФ.