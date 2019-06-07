В Калмыкии арестовали двух экс-полицейских по делу об убийстве пенсионерки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Калмыкии санкционировал арест двух бывших полицейских, подозреваемых в соучастии в убийстве женщины, сообщил РИА Новости представитель СУСК по республике.

"По ходатайству следствия в отношении двух бывших участковых уполномоченных УМВД России по городу Элиста судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что им инкриминируется соучастие в убийстве жительницы Элисты.

По версии следствия, вечером 30 мая между женщиной и участковым уполномоченным УМВД по Элисте произошел конфликт, предположительно, на бытовой почве. Участковый задушил потерпевшую, а потом вызвал двух коллег, которые помогли ему вывезти тело в Кетченеровский район и оставить там в бетонированной трубе, заявляет СК.

Двое подозреваемых были задержаны, один скрылся и объявлен в федеральный розыск. Все трое уже уволены из органов внутренних дел. Возбуждено уголовное дело.

По словам представителя регионального СК, подозреваемые уже дали признательные показания. "В ближайшее время им планируется предъявить обвинение", - добавил он.