Вероятность досрочных выборов в Молдавии велика, заявил Додон

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не видит возможности создания коалиции с блоком ACUM, поэтому страну могут ждать досрочные выборы.

"Мы собрали сегодня заседание республиканского совета, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, мы с самого начала предложили создание коалиции с блоком ACUM, у нас было несколько этапов переговоров, в том числе и неофициальные. На сегодняшний день мы не можем создавать коалиции с правыми, мы вынуждены констатировать, что вероятность досрочных выборов велика", - заявил Додон в пятницу на брифинге.

По словам президента, он оставляет небольшой шанс, что ситуация в стране изменится, поскольку Конституционный суд еще не вынес решения относительно того, в какой день может быть распущен парламент — 9 или 21 июня.

"Мы никогда не вели переговоры с демократами, мы встретились сегодня, чтобы узнать их позицию", - сказал Додон, комментируя возможность создания коалиции с Демпартией.

В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьера. Если депутаты не смогут договориться, то президент Молдавии может инициировать процедуру досрочных выборов.