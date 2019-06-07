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РИА Новости

Ученые рассказали, почему некоторые люди не могут похудеть

Вчера, 18:50
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© Fotolia / viperagpИзбыточный вес
Избыточный вес
© Fotolia / viperagp
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отсутствие четкого режима сна вызывает нарушения обмена веществ, что увеличивает риск развития сахарного диабета и гипертонии, повышает уровень холестерина и способствует набору лишнего веса. К таким выводам пришли специалисты из американского Национального института сердца, легких и крови, сообщает портал EurekAlert!.
Как отмечают ученые, если предыдущие исследования в этой области изучали влияние недосыпа на организм, то их работа рассматривает эффект от отсутствия постоянного времени отхода ко сну и пробуждения, а также от различной длительности ночного сна.
"Наше исследование показывает, что, учитывая количество сна и другие факторы образа жизни, каждый раз разница в один час во времени, когда человек ложится спать, или продолжительности сна увеличивает неблагоприятный эффект на метаболизм", — говорит один из авторов исследования эпидемиолог Тяньи Хуан из Женской больницы Бригхэма в Бостоне.
Ученые провели эксперимент с участием более двух тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет. В течение шести лет специалисты наблюдали за взаимосвязью между режимом сна и бодрствования и нарушениями в обмене веществ.
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Выяснилось, что у пациентов с проблемами в графике сна имелись метаболические расстройства. Эти нарушения сохранялись и после корректировки режима дня. Отмечается, что у таких участников эксперимента наблюдалась склонность к набору веса и депрессии. Согласно работе, несоответствие в режиме сна на один час увеличивало риск развития метаболических нарушений на 27 процентов.
В свою очередь, у добровольцев с отрегулированной продолжительностью ночного отдыха и временем отхода ко сну и пробуждения не наблюдалось подобных проблем со здоровьем.
"Результаты нашего исследования показывают, что поддержание регулярного графика сна положительно влияет на обмен веществ", — подчеркивает Сьюзан Редлайн.
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