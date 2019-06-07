Ученые рассказали, почему некоторые люди не могут похудеть

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отсутствие четкого режима сна вызывает нарушения обмена веществ, что увеличивает риск развития сахарного диабета и гипертонии, повышает уровень холестерина и способствует набору лишнего веса. К таким выводам пришли специалисты из американского Национального института сердца, легких и крови, сообщает портал Отсутствие четкого режима сна вызывает нарушения обмена веществ, что увеличивает риск развития сахарного диабета и гипертонии, повышает уровень холестерина и способствует набору лишнего веса. К таким выводам пришли специалисты из американского Национального института сердца, легких и крови, сообщает портал EurekAlert!

Как отмечают ученые, если предыдущие исследования в этой области изучали влияние недосыпа на организм, то их работа рассматривает эффект от отсутствия постоянного времени отхода ко сну и пробуждения, а также от различной длительности ночного сна.

"Наше исследование показывает, что, учитывая количество сна и другие факторы образа жизни, каждый раз разница в один час во времени, когда человек ложится спать, или продолжительности сна увеличивает неблагоприятный эффект на метаболизм", — говорит один из авторов исследования эпидемиолог Тяньи Хуан из Женской больницы Бригхэма в Бостоне.

Ученые провели эксперимент с участием более двух тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет. В течение шести лет специалисты наблюдали за взаимосвязью между режимом сна и бодрствования и нарушениями в обмене веществ.

Выяснилось, что у пациентов с проблемами в графике сна имелись метаболические расстройства. Эти нарушения сохранялись и после корректировки режима дня. Отмечается, что у таких участников эксперимента наблюдалась склонность к набору веса и депрессии. Согласно работе, несоответствие в режиме сна на один час увеличивало риск развития метаболических нарушений на 27 процентов.

В свою очередь, у добровольцев с отрегулированной продолжительностью ночного отдыха и временем отхода ко сну и пробуждения не наблюдалось подобных проблем со здоровьем.