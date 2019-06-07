Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

"Все в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили", - сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе ПМЭФ-2019.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Турции санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35 и что Анкара не откажется от планов покупать С-400.