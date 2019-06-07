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РИА Новости
Свердловская область

Новая автодорога сократит путь между Свердловской областью и ХМАО на 400 км

Вчера, 18:44
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Свердловской областиЗамглавы МЭР Оксана Тарасенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев иво время подписания соглашения на ПМЭФ-2019
Замглавы МЭР Оксана Тарасенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев иво время подписания соглашения на ПМЭФ-2019
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Свердловской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о намерениях по строительству автодороги от города Тавда Свердловской области до ханты-мансийского поселка Куминский подписали в пятницу на площадке ПМЭФ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Югры Наталья Комарова.

"В случае строительства прямого маршрута "Тавда — Куминский" длина пути сократится более чем на 400 километров. Уверен, что мобилизация наших сил и ресурсов позволит сделать еще один важный шаг в развитии транспортного сообщения между нашими регионами, укреплении межрегионального сотрудничества, повышении качества жизни людей", — сообщил РИА Новости Куйвашев.

По его словам, финансирование со стороны Свердловской области на проектные работы будет выделено уже в этом году.
В настоящее время транспорт между этими населенными пунктами вынужден следовать через Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
В 2013 году главы двух регионов торжественно ввели в эксплуатацию трассу "Ивдель — Ханты-Мансийск", которая сразу получила неофициальное название "Дорога жизни".
Она позволила повысить мобильность жителей северных территорий Свердловской области и Югры, открыть новые возможности для предпринимателей и существенно экономить при грузоперевозках, напомнил Куйвашев.
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"Мы заинтересованы в том, чтобы еще один коридор в российскую транспортную автомобильную систему вел из той части региона, жители которой в настоящее время лишены возможности выезда в южные регионы", - добавил он.
Всего в ходе ПМЭФ-2019 Свердловской областью было подписано 11 соглашений. Помимо соглашения с ХМАО, также были достигнуты договоренности с Роскосмосом, с РЖД о строительстве новых железнодорожных путей до ОЭЗ "Титановая долина", с международной биофармацевтической компанией по производству лекарственных препаратов, в том числе вакцин.
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