Новая автодорога сократит путь между Свердловской областью и ХМАО на 400 км

Замглавы МЭР Оксана Тарасенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев иво время подписания соглашения на ПМЭФ-2019

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Свердловской области Замглавы МЭР Оксана Тарасенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев иво время подписания соглашения на ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о намерениях по строительству автодороги от города Тавда Свердловской области до ханты-мансийского поселка Куминский подписали в пятницу на площадке ПМЭФ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Югры Наталья Комарова.

"В случае строительства прямого маршрута "Тавда — Куминский" длина пути сократится более чем на 400 километров. Уверен, что мобилизация наших сил и ресурсов позволит сделать еще один важный шаг в развитии транспортного сообщения между нашими регионами, укреплении межрегионального сотрудничества, повышении качества жизни людей", — сообщил РИА Новости Куйвашев.

По его словам, финансирование со стороны Свердловской области на проектные работы будет выделено уже в этом году.

В настоящее время транспорт между этими населенными пунктами вынужден следовать через Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

В 2013 году главы двух регионов торжественно ввели в эксплуатацию трассу "Ивдель — Ханты-Мансийск", которая сразу получила неофициальное название "Дорога жизни".

Она позволила повысить мобильность жителей северных территорий Свердловской области и Югры, открыть новые возможности для предпринимателей и существенно экономить при грузоперевозках, напомнил Куйвашев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы еще один коридор в российскую транспортную автомобильную систему вел из той части региона, жители которой в настоящее время лишены возможности выезда в южные регионы", - добавил он.