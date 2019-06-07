Пушилин выступил за конструктивный диалог с Зеленским

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что выступает за диалог с Киевом, но встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским должна носить конструктивный характер.

"Мы всегда были за диалог, но диалог должен быть конструктивным. Встреча ради встречи не имеет смысла", - сказал Пушилин журналистам в кулуарах ПМЭФ.