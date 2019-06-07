Чубайс видит огромный потенциал для ветрогенерации в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Северные регионы России, Арктика обладают огромным потенциалом для развития ветрогенерации и других возобновляемых источников энергии, что особенно важно для Севморпути, сказал глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"Русский Север – это уникальный регион для ветра, там ветропотенциал огромный, а во-вторых, то, что сегодня происходит в Арктике в России, серьезные инвестиции, которая страна начинает вкладывать в Северный морской путь, в порты, конечно, требует энергетики. Нужно стратегически переходить с ужасных дизельных станций на современную, в том числе, возобновляемую энергетику", - считает он.
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Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.