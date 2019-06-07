Чубайс видит огромный потенциал для ветрогенерации в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Северные регионы России, Арктика обладают огромным потенциалом для развития ветрогенерации и других возобновляемых источников энергии, что особенно важно для Севморпути, сказал глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Русский Север – это уникальный регион для ветра, там ветропотенциал огромный, а во-вторых, то, что сегодня происходит в Арктике в России, серьезные инвестиции, которая страна начинает вкладывать в Северный морской путь, в порты, конечно, требует энергетики. Нужно стратегически переходить с ужасных дизельных станций на современную, в том числе, возобновляемую энергетику", - считает он.