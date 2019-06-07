Экс-зампреда правительства Ставрополья объявили в международный розыск

ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, экс-министра экономического развития региона Андрея Мургу по подозрению в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей при разработке сайта для продвижения региональных товаропроизводителей, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

"Подтверждаем, что Мурга объявлен в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Мурга сообщил подрядчику, что разработанный для продвижения продукции товаропроизводителей сайт не соответствует требованиям. Он потребовал вернуть 3,5 миллиона рублей из суммы, которую следовало перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт, якобы для последующей доработки мультиформатной площадки своими силами. Однако полученные деньги чиновник на доработку сайта не направил, а похитил их, распорядившись по своему усмотрению, отмечали в ведомстве.