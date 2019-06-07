Путин объяснил формулу образования цен на газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от колебания цены сырой нефти - такова формула ценообразования, изменение которой, впрочем, можно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Как сказал президент Болгарии Румен Радев, Болгария и Россия являются на протяжении десятилетий партнерами в области энергетики, и Болгария на 100% зависит от российского газа, ядерных технологий. В то же время, по его словам, необходимо трансформировать отношения стран в плане контрактации и цены газовых поставок. Он упомянул два подхода к ценообразованию: долгосрочные фиксированные цены для трубопроводного газа и более гибкое ценообразование.

Как отметил, в свою очередь, российский лидер, в первом подходе цена долгосрочная, но не фиксированная.

"Она привязана к целой корзине энергетических продуктов, прежде всего к нефти сырой. И в зависимости от колебаний цены на нефти колеблется и цена на газ. Она абсолютно справедливая и рыночная. Это формула ценообразования. Конечно, это не значит, что такая формула должна застыть на вечные времена. Мы готовы к обсуждениям", - пояснил Путин, отметив, что это нужно делать на уровне хозяйствующих субъектов.