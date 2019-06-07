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РИА Новости
Культура

Режиссер Оливье Мейру прокомментировал удаление сцен из "Рокетмена"

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант Элтон Джон на фотосессии фильма режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен"
Музыкант Элтон Джон на фотосессии фильма режиссера Декстера Флетчера Рокетмен
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Французский режиссер, лауреат Берлинале Оливье Мейру, комментируя решение прокатчика убрать ряд сцен из фильма Декстера Флетчера "Рокетмен", выразил мнение, что это не так страшно для творца, как самоцензура.
В российском прокате "Рокетмен" появился 6 июня. Он рассказывает о жизни Элтона Джона. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. Ранее сообщалось, что из картины был удален ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Централ Партнершип". В Минкультуры РИА Новости уточнили, что ведомство не давало прокатчикам никаких рекомендаций. Позже министр культуры Владимир Мединский в кулуарах ПМЭФ похвалил прокатчиков за законопослушность.
"Если гомосексуальные сцены и наркотики вырезали в соответствии с законом, то закон есть закон, в каждой стране свои законы. Самое страшное не это, а самоцензура, когда художник начинает себя цензурировать еще до того как что-то сделал. Он не должен думать о том, что скажут о его произведении какие-то цензоры, а должен просто творить, и будь что будет", - сказал Мейру в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что продюсером фильма был сам Элтон Джон, и он показал "то, что считал нужным показать".
Мейру представил в Москве документальный фильм "Величайший кутюрье" про Ив Сен Лорана, который после первого показа в 2007 году на Берлинском фестивале пролежал "на полке" 11 лет из-за запрета партнера Сен-Лорана Пьера Берже на прокат.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
6 июня, 12:46
Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма "Рокетмен"
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КультураЦентрал ПартнершипЭлтон Джон
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