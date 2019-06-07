Режиссер Оливье Мейру прокомментировал удаление сцен из "Рокетмена"

"Если гомосексуальные сцены и наркотики вырезали в соответствии с законом, то закон есть закон, в каждой стране свои законы. Самое страшное не это, а самоцензура, когда художник начинает себя цензурировать еще до того как что-то сделал. Он не должен думать о том, что скажут о его произведении какие-то цензоры, а должен просто творить, и будь что будет", - сказал Мейру в интервью РИА Новости.