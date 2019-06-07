Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

"Мы не видим особых рисков, потому что мы являемся одним из крупнейших производителей нефти в мире", - ответил Новак на вопрос, не является ли риском для России активное развитие сланцевой отрасли в США.

"Наша доля составляет на рынке порядка 11%, мы в своей стратегии предусматриваем в ближайшие 20 лет сохранение объемов добычи на достигнутом уровне", - заявил министр.