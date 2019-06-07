"Ростех" надеется подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 35 МС-21

Опытный самолет МС-21-300 во время перелета из Иркутска в Ульяновск. Архивное фото

Опытный самолет МС-21-300 во время перелета из Иркутска в Ульяновск

© пресс-служба корпорации "Иркут" Опытный самолет МС-21-300 во время перелета из Иркутска в Ульяновск

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Ростех" надеется до конца 2019 года подписать твердый контракт с крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот" на поставку дополнительных 35 самолетов МС-21, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ.

Вице-премьер правительства Юрий Борисов в середине апреля сообщил, что "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров. У компании также есть контракт на 50 таких самолетов. "Аэрофлот" станет первым эксплуатантом нового воздушного судна.

"Мы уже подписали с ними протокол о намерениях - до конца года, надеюсь, подпишем твердый контракт. К этому времени мы уже точно будем знать, когда МС-21 пойдет в серию", - сказал Чемезов.

МС-21-300 - пассажирский самолет нового поколения вместимостью 211 пассажиров. Среди достоинств нового лайнера производители называют комфортный пассажирский салон. МС-21 более экологичен, чем Airbus и Boeing, показатели выбросов углекислоты и азота у российского лайнера ниже. Главным достоинством нового самолета является экономичность. Сверхпрочное композитное крыло позволяет значительно улучшить аэродинамику, что уменьшает расходы при эксплуатации лайнера на 12-15% по сравнению с существующими аналогами.