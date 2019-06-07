Ученые доказали, что витамин D не защищает от развития диабета

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Прием больших количеств рыбьего жира или других форм витамина Д не защищает человека от развития диабета второго типа. К такому выводу пришли медики из США, опубликовавшие свои выводы в Прием больших количеств рыбьего жира или других форм витамина Д не защищает человека от развития диабета второго типа. К такому выводу пришли медики из США, опубликовавшие свои выводы в New England Journal of Medicine.

"Наши коллеги уже говорили о существовании связи между низким уровнем витамина Д в организме и высокой вероятностью заполучить диабет второго типа. Другие исследования показали, что он улучшает работу клеток, производящих инсулин. При этом никто не проверял, может ли он замедлить или предотвратить развитие болезни", — рассказывает Марлин Стейтен (Myrlene Staten) из Национальных институтов здоровья США в Бетесде.

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

Одна из причин развития этой формы диабета, как показывают недавние эксперименты на мышах — "зарастание" поджелудочной железы жиром и развитие воспалений, которые меняют работу бета-клеток, вырабатывающих инсулин, и заставляют их производить меньше гормона.

Год назад американские биологи заметили, экспериментируя на культурах этих телец, что большие дозы витамина Д помогали им выживать в подобной обстановке, "чинить" себя при появлении серьезных повреждений и начать вырабатывать нормальные количества инсулина.

Подобные открытие, как отметила Стейтен, давно заставляют медиков гадать, можно ли применять витамин Д и другие антиоксиданты, защищающие бета-клетки от гибели и повреждений, для предотвращения развития диабета среди людей из группы риска.

Ее команда проверила эту идею на практике, набрав группу из почти 2,5 тысяч добровольцев, находившихся в преддиабетическом состоянии и имевших постоянно высокий уровень сахара в крови. Ученые попытались защитить их от диабета при помощи "лошадиной" дозы синтетического аналога рыбьего жира, превышавшую норму примерно в восемь раз.

Наблюдая за изменениями в их состоянии здоровья в последующие три года, ученые отмечали, как часто возникал диабет среди участников опытов и членов контрольной группы и сопоставляли эти данные с различными жизненными показателями добровольцев.

К большому сожалению медиков, прием витамина Д никак не повлиял на частоту развития диабета. И в той, и в другой группе от него страдал каждый четвертый доброволец к моменту завершения эксперимента. Различия между ними не появлялись и при учете половых, возрастных, этнических и прочих характеристик.