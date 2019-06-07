Путин надеется, что Трамп и Ким Чен Ын возобновят контакты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын проведут встречу по корейской ядерной программе.
"Рассчитываем на то, что президенту Трампу и лидеру Северной Кореи удастся в ближайшее время все-таки возобновить контакт и продвинуть этот процесс дальше. Мы будем всячески этому способствовать", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.