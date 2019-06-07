Путин заявил о важности доверия в вопросе денуклеаризации КНДР

"Каковы могут быть гарантии? Это ключевой вопрос, но об этом мы должны подумать все. Здесь чрезвычайно важно то, о чем сказал генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш – ред.) - доверие, ну и, конечно, мы должны предложить какую-то схему", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.