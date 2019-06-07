Путин заявил о важности доверия в вопросе денуклеаризации КНДР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В вопросе о денуклеаризации КНДР важно доверие, нужно предложить какую-то схему, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Каковы могут быть гарантии? Это ключевой вопрос, но об этом мы должны подумать все. Здесь чрезвычайно важно то, о чем сказал генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш – ред.) - доверие, ну и, конечно, мы должны предложить какую-то схему", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.