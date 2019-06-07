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РИА Новости

Путин рассказал, что нужно Зеленскому для управления страной

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Чтобы заниматься государственными делами, нужно обладать опытом и знаниями, мужеством брать ответственность за последствия своих решений, эти качества вполне могут быть у нового лидера Украины Владимира Зеленского, но пока он себя никак не проявил, считает президент РФ Владимир Путин.
Говоря о новом главе Украины, Путин отметил, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то. Для актера важен, например, талант перевоплощения, отметил президент РФ, но чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества.
"Нужен опыт определенный, знания. Нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
По его словам, важно также объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений.
"И самое главное - иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений. Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Ну опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное, это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть, но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 17:19
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не согласен с ВВП. Зеленский себя уже проявил, как человек у которого семь пятниц на неделе и балабол. Как человек который предал даже память своего деда.
7 июня, 18:20
greytankist111
500104
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