Путин рассказал, что нужно Зеленскому для управления страной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Чтобы заниматься государственными делами, нужно обладать опытом и знаниями, мужеством брать ответственность за последствия своих решений, эти качества вполне могут быть у нового лидера Украины Владимира Зеленского, но пока он себя никак не проявил, считает президент РФ Владимир Путин.

"Нужен опыт определенный, знания. Нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"И самое главное - иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений. Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Ну опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное, это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть, но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил", - сказал Путин.