Дело банкиров, обвиняемых в хищении 1,5 миллиарда рублей, передали в суд

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении группы банкиров и их сообщников, обвиняемых в хищении 1,5 миллиарда рублей, направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мориса Расулова, Владимира Кагана, Дмитрия Ильина, Ирины Докучаловой, Георгия Циклаури, Игоря Якубовича и Петра Чистова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьей о мошенничестве.

Как полагает следствие, с 2014 года по 2016 год руководители ООО КБ "Инвестиционный союз" Расулов, АО "ТУСАРБАНК" Ефремов и Каган, ООО КБ "Пульс столицы" Ильин и Докучалова, а также граждане Кальянов, Циклаури, Якубович, Чистов и ряд неустановленных лиц организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов. В результате этого у названных банков было похищено более 1,5 миллиарда рублей, отмечает следствие, добавляя, что средства перечислялись на банковские счета подконтрольных злоумышленникам организаций.

"Расулову, Кагану и Ильину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Докучаловой, Циклаури, Якубовичу и Чистову - подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заявили в Генпрокуратуре, отметив, что после утверждения обвинительного заключения дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.