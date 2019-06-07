ЦИК Украины зарегистрировал еще 21 кандидата на выборах в Раду

КИЕВ, 7 июня - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще 21 кандидата в депутаты на очередном заседании 7 июня, сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.

"Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 16, выдвинутых политической партией - 5", - сообщила пресс-служба комиссии в пятницу.

По состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 64 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 59, выдвинутых политической партией - 5.