ЦИК Украины зарегистрировал еще 21 кандидата на выборах в Раду

КИЕВ, 7 июня - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще 21 кандидата в депутаты на очередном заседании 7 июня, сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.
"Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 16, выдвинутых политической партией - 5", - сообщила пресс-служба комиссии в пятницу.
По состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 64 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 59, выдвинутых политической партией - 5.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
5 июня, 17:29Зеленский назвал цель досрочных выборов в Раду